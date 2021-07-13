Меркель унизила Байдена позицией по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена, последовательно поддерживая строительство российского газопровода «Северный поток — 2», считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

Пренебрежение Меркель к Байдены проявилось в отказе «хотя бы на дюйм» пойти навстречу требованиям Вашингтона насчет газопровода «Северный поток — 2».

«Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты», — утверждает Клут.

Он отметил, что в то время, как «геополитическую угрозу» от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, во Франции и ряде других государств Европы, «немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы».

По мнению обозревателя, упорная защита «Северного потока – 2» станет «пятном на репутации» Меркель, так как ее позиция «отталкивает» США и европейских партнеров и демонстрирует «лицемерие страны».