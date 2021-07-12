Определились победители Конкурса футбольных прогнозов

Традиционный конкурс футбольных прогнозов на Sibnet.ru завершился 11 июля. Стали известны 10 победителей, главный из которых получит умную колонку с «Марусей».

Конкурс проходил в рамках спецпроекта, посвященного Евро-2020. Любой посетитель Sibnet.ru мог попытать счастье, делая прогнозы на исходы предстоящих матчей.

За точно угаданный счет, победителя матча и разницу голов начислялись баллы. Лидеры конкурса прогнозов определились по количеству баллов, набранных за время чемпионата.

В этом году два лидера конкурса набрали одинаковое количество баллов. Победитель, согласно Правилам конкурса, определен по дополнительному критерию «наибольшее количество точно угаданных счетов».

Список победителей

: ld_andrey, 227 баллов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой): ACTPAJI, 227 баллов (приз — умная колонка «Маруся»).: Шурик96, 217 баллов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой): gorbatiy, 209 баллов, (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS): chebo17, 207 баллов (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS): mongol-77, 205 баллов (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS): Nikolay Ivanov 1902, 204 балла (приз — кружка с подогревом и зарядкой DualBase Indivo): Smolin, 204 балла, (приз — кружка с подогревом и зарядкой DualBase Indivo): Skochilov, 202 балла, (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры): Bubr, 202 балла, (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры)

Часть призов разыграна между остальными конкурсантами. Выигрыши выпали участникам под никами:

kaidzen

svzimin-71

цукен

Нейро

Belyaev_d_a1983mail.ru

zel9

89658999534

Денис Ямалдинов

relax2022

ВНИМАНИЕ! Организаторы уведомляют участников о выигрыше по e-mail, указанном в личном кабинете пользователя Sibnet.ru. Если в ЛК указана неактуальная почта, либо ее нет совсем, победители рискуют не получить призы.

Если вы увидели себя в списке победителей, но в ЛК не было достоверного адреса электронной почты, до 13 июля исправьте данные и свяжитесь с организаторами по e-mail: box@sibnet.ru.