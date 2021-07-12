НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Определились победители Конкурса футбольных прогнозов

Источник:
Sibnet.ru
126 1

Традиционный конкурс футбольных прогнозов на Sibnet.ru завершился 11 июля. Стали известны 10 победителей, главный из которых получит умную колонку с «Марусей».

Конкурс проходил в рамках спецпроекта, посвященного Евро-2020. Любой посетитель Sibnet.ru мог попытать счастье, делая прогнозы на исходы предстоящих матчей. 

За точно угаданный счет, победителя матча и разницу голов начислялись баллы. Лидеры конкурса прогнозов определились по количеству баллов, набранных за время чемпионата.

В этом году два лидера конкурса набрали одинаковое количество баллов. Победитель, согласно Правилам конкурса, определен по дополнительному критерию «наибольшее количество точно угаданных счетов». 

Список победителей

1 место: ld_andrey, 227 баллов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой)
2 место: ACTPAJI, 227 баллов (приз — умная колонка «Маруся»).
3 место: Шурик96, 217 баллов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой)
4 место: gorbatiy, 209 баллов, (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS)
5 место: chebo17, 207 баллов (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS)
6 место: mongol-77, 205 баллов (приз — беспроводные Bluetooth наушники TWS)
7 место: Nikolay Ivanov 1902, 204 балла (приз — кружка с подогревом и зарядкой DualBase Indivo)
8 место: Smolin, 204 балла, (приз — кружка с подогревом и зарядкой DualBase Indivo)
9 место: Skochilov, 202 балла, (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры)
10 место: Bubr, 202 балла, (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры)

Часть призов разыграна между остальными конкурсантами. Выигрыши выпали участникам под никами:

kaidzen
svzimin-71
цукен
Нейро
Belyaev_d_a1983mail.ru
zel9
89658999534
Денис Ямалдинов
relax2022

ВНИМАНИЕ! Организаторы уведомляют участников о выигрыше по e-mail, указанном в личном кабинете пользователя Sibnet.ru. Если в ЛК указана неактуальная почта, либо ее нет совсем, победители рискуют не получить призы.

Если вы увидели себя в списке победителей, но в ЛК не было достоверного адреса электронной почтыдо 13 июля исправьте данные и свяжитесь с организаторами по e-mail: box@sibnet.ru.

Еще по теме
Выбраны лучшие футбольные кричалки
Сборная Италии одолела Англию и стала чемпионом Евро-2020
Англия или Италия: кто станет победителем Евро-2020
Марио Фернандес допустил завершение выступлений за Россию
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Новосибирец погиб при восхождении на Актру
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Самое популярное
WhatsApp изменит пользовательский интерфейс
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Запад назвал «гигантскую» проблему российской «Арматы»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 227 баллов
  • ld_andrey — 227 баллов
  • Шурик96 — 217 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

west_nik

Есть на свете Бог! и однажды начнётся депортация с юго-востоке Украины(земель Российской Империи) бандеровцев,...

pepelmetal

Хахах)) как бы из самих из украины не депортировали после того как большая часть станет Российской

Plaguer

А я ещё помню времена когда им говорили на "референдуме" что "хватит кормить империю".

Danilon

Государство лишь заботится о деклассированных элементах. Алкоголики, бездельники, бродяги и мелкие уголовники...
Sibnet.Ru