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Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Нудистский пляж в новосибирском Академгородке вошел в топ-10 таких мест отдыха в стране по данным соцопроса, проведенного сервисом Tvil.ru.

Специалисты сервиса опросили пользователей социальных сетей и определили самые популярные места в РФ, где можно загорать и купаться нагишом.

На первом месте топа оказался нудистский пляж в Коктебеле (Крым). Также в рейтинг вошли пляжи Сочи, Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Новосибирский нудистский пляж занял десятое место. За него проголосовали 3% опрошенных.

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west_nik

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Danilon

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