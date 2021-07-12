Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране

Нудистский пляж в новосибирском Академгородке вошел в топ-10 таких мест отдыха в стране по данным соцопроса, проведенного сервисом Tvil.ru.

Специалисты сервиса опросили пользователей социальных сетей и определили самые популярные места в РФ, где можно загорать и купаться нагишом.

На первом месте топа оказался нудистский пляж в Коктебеле (Крым). Также в рейтинг вошли пляжи Сочи, Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Новосибирский нудистский пляж занял десятое место. За него проголосовали 3% опрошенных.