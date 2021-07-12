НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Выбраны лучшие футбольные кричалки

Источник:
Sibnet.ru
195 0

По итогам читательского голосования определились пять лучших кричалок, отправленных на конкурс во время проведения Евро. Авторы получат призы от партнера конкурса — компании Ротселеком. 

Конкурс футбольных кричалок был посвящен Евро-2020. На протяжении всего периода чемпионата поклонники футбола могли сочинить кричалку и отправить ее на футбольный спецпроект Sibnet.ru.

На конкурс пришло более около 700 слоганов и четверостиший, но некоторые из них не прошли модерацию из-за нарушение правил конкурса. Например, это был плагиат или в кричалке использовались нецензурные выражения.

Судьями стали пользователи Sibnet.ru, голосующие лайками. В понедельник, 12 июля стали известные победители и кричалки, которые получили наибольшее количество голосов.

Победители

1 место: ratibor-devil, 215 голосов (приз — игровой роутер RT-X от Ростелекома)

«Мяч на поле как ракета за секунды взмоет ввысь,
Точный пас и мяч в девятке:
"Эй соперник берегись!"»

2 место: Elenapl5, 169 голосов (приз — рюкзак «Leardo» с USB разъемом).

«Трибуна гонит всех вперед,
Болеют люди классно!
Как жаль, что сборная
Играет так ужасно»

3 место: vvs_drakon_black, 136 голосов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой).

«Наши несутся, наши с мячом, боги в футболе, им все нипочем».

4 место: Kohka76, 135 голосов (приз —  кружка с подогревом и беспроводной зарядкой)

«С нами воля, с нами сила
Потому что мы — Россия!
Мы Европе класс покажем
Гол, еще, и всех размажем»

5 место: west_nik, 128 голосов (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры).

«В одной восьмой финала,
Расширились зрачки!
Россия обыграла
И вырвала очки!»

Победителям придут письма от организаторов конкурса с инструкцией по получению призов. 

ВНИМАНИЕ! Письма отправляются на e-mail, указанный в личном кабинете пользователя Sibnet.ru. Если в ЛК указана неактуальная почта, либо ее нет совсем, победители рискуют не получить призы.

Еще по теме
Определились победители Конкурса футбольных прогнозов
Сборная Италии одолела Англию и стала чемпионом Евро-2020
Англия или Италия: кто станет победителем Евро-2020
Марио Фернандес допустил завершение выступлений за Россию
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Новосибирец погиб при восхождении на Актру
Новосибирский пляж для нудистов вошел в топ лучших в стране
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
Самое популярное
WhatsApp изменит пользовательский интерфейс
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Запад назвал «гигантскую» проблему российской «Арматы»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Последние матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Англия 1
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 241 голос
  • Elenapl5 — 169 голосов
  • MDIMAN — 141 голос
написать кричалку
Картина дня
Стартовали крупнейшие в истории учения Росгвардии
Эксперт назвал НАТО расколотым альянсом и говорильней
Россия привлечет 1,6 трлн рублей на производство самолетов
Рассекречено количество версий будущей Windows 11
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Россия ответит на попытки Британии нарушить границу
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
23
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
Sibnet.Ru