Выбраны лучшие футбольные кричалки

По итогам читательского голосования определились пять лучших кричалок, отправленных на конкурс во время проведения Евро. Авторы получат призы от партнера конкурса — компании Ротселеком.

Конкурс футбольных кричалок был посвящен Евро-2020. На протяжении всего периода чемпионата поклонники футбола могли сочинить кричалку и отправить ее на футбольный спецпроект Sibnet.ru.

На конкурс пришло более около 700 слоганов и четверостиший, но некоторые из них не прошли модерацию из-за нарушение правил конкурса. Например, это был плагиат или в кричалке использовались нецензурные выражения.

Судьями стали пользователи Sibnet.ru, голосующие лайками. В понедельник, 12 июля стали известные победители и кричалки, которые получили наибольшее количество голосов.

Победители

1 место: ratibor-devil, 215 голосов (приз — игровой роутер RT-X от Ростелекома)

«Мяч на поле как ракета за секунды взмоет ввысь,

Точный пас и мяч в девятке:

"Эй соперник берегись!"»

2 место: Elenapl5, 169 голосов (приз — рюкзак «Leardo» с USB разъемом).

«Трибуна гонит всех вперед,

Болеют люди классно!

Как жаль, что сборная

Играет так ужасно»

3 место: vvs_drakon_black, 136 голосов (приз — органайзер с беспроводной зарядкой).

«Наши несутся, наши с мячом, боги в футболе, им все нипочем».

4 место: Kohka76, 135 голосов (приз — кружка с подогревом и беспроводной зарядкой)

«С нами воля, с нами сила

Потому что мы — Россия!

Мы Европе класс покажем

Гол, еще, и всех размажем»

5 место: west_nik, 128 голосов (приз — умная бутылка с LED-индикатором температуры).

«В одной восьмой финала,

Расширились зрачки!

Россия обыграла

И вырвала очки!»

Победителям придут письма от организаторов конкурса с инструкцией по получению призов.

ВНИМАНИЕ! Письма отправляются на e-mail, указанный в личном кабинете пользователя Sibnet.ru. Если в ЛК указана неактуальная почта, либо ее нет совсем, победители рискуют не получить призы.