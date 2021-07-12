Эксперты указали на оплошности НАТО в Черном море

Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает эксперты американского издания The National Interest.

Агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан.

«Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

По их мнению, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.