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Сборная Италии одолела Англию и стала чемпионом Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/azzurri/

Сборная Италия в финальном матче Евро-2020 обыграла команду Англии в серии пенальти и стала чемпионом. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Англичане получили преимущество уже в самом начале финального матча — на второй минуте счет открыл защитник Люк Шоу. Гол стал самым быстрым в истории финалов чемпионатов Европы по футболу, следует из данных статистической службы Opta.

После этого подопечные Гарета Саутгейта стали играть в оборонительный футбол, пытаясь поймать команду Италии на контратаках. Такая тактика в первом тайме сработала, итальянцы не смогли распечатать ворота соперника.

Во втором тайме Италия перехватила инициативу и усилила давление, в результате на 67-й минуте Леонардо Бонуччи сравнял счет. Он стал самым возрастным автором гола в финалах чемпионатов Европы, забив в возрасте 34 лет.

До конца основного времени счет не изменился — 1:1. В дополнительное время команды обменялись несколькими опасными моментами, но единицы на табло остались неизменными. Судьба главного футбольного трофея Европы решилась в серии пенальти, решающее спасение сделал голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.

Итальянцы на Евро-2020 одержали семь побед в семи матчах. В плей-офф подопечные Роберто Манчини до финала одолели команды Австрии, Бельгии и Испании. Англичане набрали семь очков из десяти на групповой стадии, в плей-офф они победили немцев, украинцев и датчан.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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