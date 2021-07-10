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Туристические пункты установят в аэропорту Толмачево к МЧМ-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © flickr.com/Joselito Tagarao

Туристические информационные пункты и цифровые инфокиоски в аэропорту Толмачево будут установлены к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«Планируется создание нового современного главного офиса регионального туристско-информационного центра в Новосибирске и установка туристских информационных пунктов-стендов и цифровых инфокиосков в аэропорту Толмачево для встречи и информирования гостей региона», — цитирует ТАСС Решетникова.

Также для продвижения туристических продуктов Новосибирской области и потенциала региона планируется расширить сеть туристско-информационных центров в муниципальных образованиях, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Молодежный чемпионат мира пройдет в 2023 году. Часть матчей пройдет в Новосибирской области на новой хоккейной арене, которая сейчас находится на этапе строительства.


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Новосибирск #Туризм #Хоккей
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