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Иркутянки устроили танцы в лужах после ливня

Источник:
Sibnet.ru
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Ливни прошли в четверг в Иркутской области, подтопления были зафиксированы в нескольких городах, а некоторые дороги превратились в реки. Но для трех девушек из Иркутска сильный дождь стал поводом для видео с танцами в купальниках в городских лужах.

За прошедшие сутки в Ангарске выпало 46 миллиметров осадков, а в Иркутске вечером и ночью выпало более 50 миллиметров. Это примерно половина месячной нормы. Пока власти городов и экстренные службы пытались минимизировать последствия, три горожанка надели купальники и пошли танцевать в лужах.

Но видео, опубликованное в соцсетях, девушки сообщили, что ждали сильного дождя, чтобы снять танец.

После ливней городские власти в течение пятницы будут устранять последствия непогоды. Специалисты очистят дождеприемные лотки, системы ливневой канализации и прочих стоков. Основная задача — убрать наносы земли, грунта и гравия с проезжей части, чтобы предотвратить подтопления, если дожди начнутся снова.

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