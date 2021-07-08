НАТО жестко ответило Зеленскому на слова о вступлении в альянс

Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО — организация должны быть готова принять ее, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.

«Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — приводит РИА Новости слова представителя генсека НАТО, сказанные им на пресс-конференции в Вильнюсе.

Аппатурай уточнил, что реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев ждет приглашения в НАТО и не намерен просить об этом. По его словам, Украина заслужила право быть членом альянса «среди мощных стран»