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Мужчина в Бурятии избивал и заставлял работать своих детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Бурятии рассмотрит дело 38-летнего мужчины, который обвиняется в истязании двух старших детей и принуждении их к работе, сообщило республиканское СУ СК России.

По данным следствия, потерпевшие девочка и мальчик живут в многодетной семье, они — старшие из семерых братьев и сестер. Отец злоупотреблял спиртным, а в состоянии алкогольного опьянения бил старших детей за мелкие провинности. Он также заставлял детей работать по дому, избивая и унижая их. Остальных детей он не трогал.

О происходящем в семье стало известно, когда девочка, не выдержав, обратилась за помощью к местному фельдшеру, а та передала сообщение в правоохранительные органы. Мужчине предъявили обвинения по статье 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии).

Следователи собрали достаточно доказательств, чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Бурятия #Криминал #ЧП
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Fazar

При нем благосостояние олигархов продолжат расти, а простые люди будут жить хуже.

колобок11

Все эти рожи в тюрьме должны сидеть.

great_america

"Надо бороться за тех, кто страну оберегает" - что интересно он имеет в виду? Судя по тому как живут...

Drronum

Естественно! Стратегические инициативы для очередного дворца - это святое! Молодцы!
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