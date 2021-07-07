Мужчина в Бурятии избивал и заставлял работать своих детей

Суд в Бурятии рассмотрит дело 38-летнего мужчины, который обвиняется в истязании двух старших детей и принуждении их к работе, сообщило республиканское СУ СК России.

По данным следствия, потерпевшие девочка и мальчик живут в многодетной семье, они — старшие из семерых братьев и сестер. Отец злоупотреблял спиртным, а в состоянии алкогольного опьянения бил старших детей за мелкие провинности. Он также заставлял детей работать по дому, избивая и унижая их. Остальных детей он не трогал.

О происходящем в семье стало известно, когда девочка, не выдержав, обратилась за помощью к местному фельдшеру, а та передала сообщение в правоохранительные органы. Мужчине предъявили обвинения по статье 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии).

Следователи собрали достаточно доказательств, чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.