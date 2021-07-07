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Россияне рассказали, что их раздражает в коллегах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сплетни и интриги, которые распускают коллеги, больше всего раздражают россиян, выяснили аналитики сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из разных регионов РФ. 53% опрошенных рассказали, что чаще всего в коллегах их раздражает распространение сплетен и интриг.

«Еще 45% респондентов отметили раздражение от лицемерия и обмана со стороны товарищей. 36% участников исследования указали безответственность, 34% – неуважительное отношение к чужому труду, а 33% – непрофессионализм сослуживцев», – говорится в сообщении.

Также в числе популярных ответов оказались такие качества, как лень, конфликтность и непунктуальность.

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