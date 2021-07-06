Яркий интерьер: чем покрасить потолки и стены

Создать индивидуальный выразительный интерьер квартиры или коттеджа проще всего краской. Краска, вообще, может все. Ей не страшны сложности рельефа и фактур оснований. Она выстоит жару и лютый холод. Ее можно мыть... Представитель магазинов «Колорика» рассказал — на какие характеристики интерьерной краски нужно обратить внимание при выборе, и как правильно красить, чтобы покрытие было ровным и долговечным.

Основных видов красок, присутствующих на российском рынке, четыре — акриловые, алкидные, эпоксидные и полиуретановые. Но в быту активно используются первые два.

Для интерьеров (окрашивания стен и потолков) отлично подходят краски на акриловой основе. Они без запаха, экологичные, быстро сохнут, могут колероваться в тысячи оттенков. На алкидной основе созданы эмали — их лучше применять для окраски мебели, окон, дверей, металла снаружи.

«Чем краска лучше обоев или кафеля? Это самый богатый материал по выбору — мы можем заколеровать в 30 тысяч разных оттенков. Не нужно подгонять рисунок, как на обоях, не нужно обращаться с специалисту, чтобы качественно наклеить кафель», — говорит управляющий магазином «Колорика», который является официальным дистрибьютером бренда Tikkurila, Денис Божко.

«Красочные» характеристики

Важные характеристики краски — укрывистость, паропроницаемость и устойчивость к истиранию. Укрывистость — это способность закрашивать цвет поверхности. Чем выше этот показатель, тем меньше слоев нужно для создания равномерного тона. Паропроницаемость — способность «дышать». Этот показатель важен для помещений с высокой влажностью.

Устойчивость к истиранию, то есть механическим повреждениям, — показатель долговечности. У красок есть пять классов стойкости. «Например, краска Harmony от Tikkurila потеряет пленку через 5 тысяч раз прохода мокрой щеткой, а Euro Matt 3 — через 1 тысячу», — приводит примеры специалист.

Еще один важный показатель — степень блеска. Есть краски глубоко матовые (степень блеска менее 5%), бархатисто-матовые, шелковисто-матовые (5-15%), полуматовые (16-40%), полуглянцевые и глянцевые (40% и более).

В спальне и зале лучше использовать матовые краски, потому что в таком помещении легче расслабляться. Для коридора, детской и кухни подойдет краска шелковистая, так как имеет пленку, которая меньше пачкается. Также такая краска легче моется.

Но мыть нужно осторожно. «Все акриловые краски боятся спирта», — предупреждает консультант. Например, краски первого класса моются просто мыльным раствором мягкой поролоновой губкой.

В том, что касается производителя, все еще есть разница между импортной и отечественной интерьерной краской. «Краски импортные более укрывистые, более густые, с краской премиум-класса легче работать. Они созданы, чтобы человек, не имеющий опыта, мог качественно сделать ремонт», — отмечает специалист.

Еще один параметр — долговечность. По словам специалиста, у товаров Tikkurila есть несколько серий: «Евро» продержатся на 10-15 лет, «Финские» — 15-20 лет, краски эконом-сегмента — до пяти лет.

Это же относится и к стойкости цвета. Если краска для стен заколерована колерами того же производителя, на сертифицированном им аппарате — долговечность яркого интерьера гарантирована. Выгорание и появление блеклых участков происходит, как правило, если используются красители «no name» и разводятся вручную.

«Красочные» лайфхаки



Как рассчитать количество краски? Средний расход — 10 литров на 10 квадратных метров. «Если хотите покрасить гостиную, где общая площадь стен и потолка составляет 100 квадратов, понадобится 20 литров. Общую площадь стен делим на 10 и умножаем на два», — приводит пример управляющий.

Как заколеровать нужное количество? В магазинах «Колорика» колеровкой занимается компьютер — достаточно назвать мастеру номер цвета и размер тары, а машина сама рассчитает количество колеров и смешает цвета. Преимущество такой колеровки — 100% повторение цвета при необходимости, даже через 10 лет.

Краски Tikkurila производятся на двух базах. База «А» применяется как белая, так и колеруется в бледные оттенки. База «С» колеруется только в темные, насыщенные оттенки, в чистом виде не применяется.

Стоит учитывать, что не все оттенки можно сделать на маленькой банке. Если очень бледный, то минимум литр.

А при выборе цвета стоит помнить, что на большом объеме он кажется насыщенные, ярче. И если под покраску планируются стены, стоит взять на один-два тона светлее того, что понравился в палитре.

Как подготовить поверхность под покраску? Если старая краска облазит, то надо ее подшкурить, место зашпатлевать. Если краска хорошая, не потрескалась, то надо просто помыть основание, чтобы убрать частички пыли, мешающие адгезии. Можно использовать специальный состав — например, щелочной Maalipesu.

Чем лучше красить? Стены жилых помещений удобнее красить валиком. От качества и размера валика зависит, как качественно и быстро будут окрашены поверхности. Валик с маленьким ворсом напитывает мало краски. Получается тонкое покрытие, которое быстро сохнет. Лучше взять валик с длиной ворса 12-17 миллиметров, он напитывает больше краски и долго отдает ее.

Валик эконом-класса перед использованием надо помыть, чтобы вылез весь ворс, который может вылезти. Еще один способ избавиться от лишнего ворса — обклеить валик малярным скотчем, а затем убрать ленту.

Лучший валик для покраски - с ворсом 12-17 мм

«Альтернатива валику и кисточке — краскопульт, такой аппарат всасывает краску и выплевывает под давлением. Краскопультом можно покрасить за восемь часов работы до 1 тысячи квадратов. Например, для покраски двухэтажный дом понадобится три-четыре часа», — рассказывает специалист.

Однако краскопульт требует определенной сноровки. Без опыта работы с ним можно попутно окрасить лишнее или наделать подтеков, которые придется разравнивать валиком. Поэтому лучше сначала потренироваться на большой черновой поверхности.

Магазины «Колорика» дарят 500 рублей при заказе от 5 тысяч рублей.

Как правильно красить? Краска слишком быстро затвердевает и высыхает, если в помещении очень сухо. Такое происходит в отопительный сезон. Тогда нужно выключить батареи и поставить обычный увлажнитель. Или можно использовать простой кипятильник. Вода кипит и дает пар, увлажняется воздух, улучшаются условия нанесения.

Также ускоряет процесс высыхания солнце. Поэтому лучше затенить помещение.

Сначала надо отвести углы кисточкой, а затем красить валиком. Если сделать наоборот, то будут полосы. Всегда надо идти от окошка. Валиком водить снизу вверх.

Магазины «Колорика»

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