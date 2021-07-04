НАВЕРХ
Чемпионат Европы по футболу 2020
11 июня — 11 июля 2021 года
Партнер спецпроекта
Турнирная таблица Календарь Новости Конкурс прогнозов Конкурс кричалок
Трансформируй свое ТВ
300 телеканалов
Тысячи фильмов
Концерты и караоке
Радио и аудиокниги
Подключить «Трансформер»
ЧЕ-2020
Футбольные прогнозы
Сделать прогноз Сочинить кричалку

Англия разнесла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
365 4
Фото: © instagram.com/england

Сборная Англия со счетом 4:0 победила сборную Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Первый гол уже на четвертой минуте забил нападающий англичан Гарри Кейн. Он оформил дубль на 50-й минуте. Также забили Харри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). Англия продолжает сухую серию — уже пятый матч на чемпионате никто не может распечатать ворота команды.

«Сборная Англии заслуженно выиграла, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь на 4-й минуте, то сразу все ломается, и приходится перестраиваться», — прокомментировал капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко.

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в послематчевом интервью.

За выход в финал Евро-2020 англичане поспорят с датчанами. Игра состоится 7 июля. В первом полуфинале 6 июля встретятся сборные Италии и Испании.

Еще по теме
Дания обыграла Чехию и попала в полуфинал чемпионата Европы
Сколько шипов надо футболисту: все о бутсах
Лучшие документалки: фильмы о великих футболистах
РФС обсудит условия отставки Черчесова
смотреть все
ЕВРО 2020 #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ликвидирован пожар на бройлерной фабрике в Бийске
Скорость самокатов в Новосибирске ограничили
Турбазы и кинотеатры в Иркутской области примут только вакцинированных
Первое дело о подделке ковидного сертификата возбудили в Красноярске
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (4)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 55 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 27 голосов
написать кричалку
Картина дня
Путин подписал 135 законов за два дня
Правительство раскритиковало введение налога на роскошь
Подсчитана стоимость «разрушителя» Крымского моста
Таинственный парящий объект обнаружили в космосе
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
30
Вступил запрет на продажу сигарет дешевле 108 рублей за пачку
20
Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»
19
Медведев заявил, что неправильно России закупать продукты за рубежом
19
Россия получила стратегию национальной безопасности
18
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Sibnet.Ru