Англия разнесла Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Англия со счетом 4:0 победила сборную Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу — 2020.

Первый гол уже на четвертой минуте забил нападающий англичан Гарри Кейн. Он оформил дубль на 50-й минуте. Также забили Харри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). Англия продолжает сухую серию — уже пятый матч на чемпионате никто не может распечатать ворота команды.

«Сборная Англии заслуженно выиграла, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь на 4-й минуте, то сразу все ломается, и приходится перестраиваться», — прокомментировал капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко.

«Эпизоды сыграли большую роль. Мы не доиграли на втором этаже, у англичан есть в этом преимущество. Ребятам было тяжело. В общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов. Мы пытались противостоять, но эта гора оказалась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», — сказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в послематчевом интервью.

За выход в финал Евро-2020 англичане поспорят с датчанами. Игра состоится 7 июля. В первом полуфинале 6 июля встретятся сборные Италии и Испании.