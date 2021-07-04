Полезны в любом виде: как выбрать абрикосы

Абрикос – один из немногих фруктов, который сохраняет свою пользу в любом виде: свежим, сушеным, консервированным. В разгар сезона абрикосов Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбирать эти фрукты.

Родина абрикоса — Армения, где он вызревает в естественных условиях и уже в начале лета оказывается на российских прилавках.

Абрикосы содержат витамины: аскорбиновая кислота (витамина С), ретинол (витамин А), токоферол (витамина Е) и витамины группы В. Отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов: это калий, кальций, фосфор, магний, цинк, железо, сера, кремний, натрий, алюминий, марганец, медь, бор, ванадий, фтор, молибден, никель, кобальт, йод, хром.

Абрикосы положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на желудочно-кишечный тракт. Полезные вещества в составе фруктов способствуют укреплению сосудов, улучшению памяти и остроты зрения, очищению организма, повышению выносливости и стрессоустойчивости.

Осторожными с абрикосами стоит быть людям, страдающим сахарным диабетом, хроническими заболеваниями ЖКТ и печени, а также аллергикам.

Для здоровых людей норма употребления абрикосов в пищу составляет 300 граммов в день – увлекаться ими, несмотря на всю пользу, все же не стоит.

Как правильно выбрать абрикосы?

Роспотребнадзор рекомендует приобретать абрикосы только в специализированных местах торговли: на сельскохозяйственных рынках, в магазинах и павильонах. Не стоит покупать фрукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс и на стихийных рынках.

При выборе нужно обращать внимание на вид, цвет и запах абрикосов. Определить спелые и качественные фрукты помогут следующие признаки:

спелый абрикос имеет ровный цвет без каких-либо точек и пятен (допускается наличие красноватых или желтоватых участков);

спелый абрикос обладает характерным сладким ароматом;

поверхность абрикоса должна быть сухой без малейших признаков увлажнения;

при нажатии на кожицу абрикос не должен деформироваться, он должен быть упругим;

поверхность абрикоса должна быть без трещин и механических повреждений, гладкой или бархатистой в зависимости от сорта.

От покупки стоит отказаться, если:

на поверхности абрикоса есть коричневые пятна и вмятины: это говорит о неправильном хранении и транспортировке, а также о начале процесса гниения;

есть зеленые пятна: они указывают на незрелость абрикоса;

абрикос слишком твердый (незрелый) или слишком мягкий (перезрелый);

присутствуют многочисленные трещины, царапины или следы повреждения грызунами – это может грозить отравлением или инфекционным заболеванием;

на поверхности абрикоса есть морщинки, которые свидетельствуют о длительном или неправильном хранении;

в аромате абрикоса присутствуют посторонние запахи (травы, сырости, плесени): это говорит о начале процесса гниения;

окраска абрикоса неестественно яркая – признак чрезмерного количества химикатов.

Мыть абрикосы надо непосредственно перед употреблением. Лучше всего тщательно промыть их под проточной водой, а затем обдать кипятком. Мытые абрикосы не будут долго храниться.