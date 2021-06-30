Технологию быстрого получения биопластика разработали в Томске

Томские ученые разработали образец реактора для непрерывного синтеза мономеров – сырья для получения биоразлагаемого пластика, сообщила пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

В вузе создали опытный образец реактора. Он не имеет аналогов и позволяет в шесть раз быстрее и проще синтезировать сырье. Технология рассчитана на использование в промышленности.

Синтез мономеров – самая дорогая стадия получения пластиков. Сейчас он проводится поэтапно в нескольких реакторах. Разработанное в Томске оборудование позволяет объединить все стадии в одном реакторе за счет того, что все основные превращения в реакторе происходят в газовой фазе, то есть когда основные реагенты находятся в газообразном состоянии. Непрерывный синтез упрощает процесс создания пластика.

Томские ученые ведут переговоры с крупными российскими производителями пластика для возможного внедрения технологии на производстве.

Биоразлагаемый пластик используют для создания имплантатов и других медицинских изделий, так как он со временем рассасывается в организме человека и замещается новой костной тканью. Также это один из основных конкурентов полистирола и полипропилена для изготовления упаковки и одноразовой посуды.