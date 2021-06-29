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Непрекращающийся дождь затопил улицы Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Сильный дождь, обрушившийся на Улан-Удэ в понедельник, затопил городские улицы. Власти пытаются откачать воду с дорог и дворов, сообщила пресс-служба администрации города.

Сильный дождь начался в Улан-Удэ в понедельник вечером, осадки продолжаются до сих пор. За несколько часов некоторые дороги города затопило. Сейчас техника устраняет подтопления в разных районах города на самых проблемных участках.

На откачке воды работают 10 машин, шест КамАЗов, один ЗиЛ, два газа, две мотопомпы. Воду откачивают с ночи понедельника.

Между тем, синоптики республиканского гидрометцентра предупредили, что во вторник и среду в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и град. Сотрудники МЧС просят соблюдать осторожность во время неблагоприятных погодных явлениях.

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