Пьяный подросток в Приангарье устроил гонки с ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в Ангарске устроили погоню за водителем «ВАЗ 2105», который пытаясь уйти от преследования, выезжал на тротуары и создавал аварийные ситуации на дороге. Лихачем оказался пьяный 14-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В пятницу днем на улице Декабристов инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль «ВАЗ 2105». Но водитель проигнорировал требование и, увеличив скорость, продолжил движение. Сотрудники ГИБДД поехали за машиной, которая пыталась оторваться от погони, выезжая на тротуары и создавая аварийные ситуации на дороге.

После непродолжительной погони полицейским удалось заблокировать авто и задержать лихача. За рулем автомобиля оказался 14-летний местный житель, с явными признаками опьянения. От освидетельствования и пояснений несовершеннолетний «гонщик» отказался.

Авто помещено на арестплощадку. Выяснилось, что подросток уже неоднократно попадал в поле зрение полиции за совершение правонарушений и состоит на профилактическом учете. Материалы по инциденту будут направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.