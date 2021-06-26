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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Разведка США рассекретила НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разведывательные службы США не могут точно объяснить природу происхождения неопознанных летающих объектов, которые ранее видели американские военные, следует из рассекреченной части доклада, подготовленного аппаратом директора Национальной разведки США.

Документ основан на собранных властями США данных об инцидентах, имевших место в период с ноября 2004 года по март 2021 года, при этом процесс сбора и анализа информации продолжается.

Авторы доклада указывают, что существует несколько типов неопознанных воздушных явлений, они делятся на пять категорий: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, системы иностранных противников.

Также указывается, что зафиксированные НЛО имели необычные летные характеристики в незначительном числе случаев, в остальных они представляли собой физические объекты, которые можно было объяснить с точки зрения науки.

Всего властям США в период с 2004 по 2021 годы удалось зафиксировать 144 неопознанных воздушных явлений, 80 из них — с помощью сразу нескольких датчиков или приборов. Доказать их внеземное происхождение военным экспертам не удалось.

По версии американской разведки, НЛО могут быть платформами иностранных противников, поэтому явно создают проблему для безопасности полетов и могут представлять вызов для национальной безопасности Соединенных Штатов.

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