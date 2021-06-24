«Бендер: Начало»: новое прочтение советской классики

Фильм «Бендер: Начало» заехал в российский прокат. Это новая российская комедия об авантюристах с Сергеем Безруковым, играющим опытного мошенника Ибрагима Бендера. Картина позиционируется создателями, как приквел легендарных «Двенадцати стульев». Удалось ли создателям приблизиться к уровню культового советского фильма с Евгением Мироновым?

Сюжет: мошенник местного значения

События картины происходят в 1919 году, молодой идеалист Остап Задунайский (Арам Вардеванян) встречает Ибрагима Бендера, более опытного афериста (Сергей Безруков). Ося (Остап) в прошлом всегда был честным и с мошенниками дел не имел, но внезапно его жизнь круто меняется — Ибрагим хочет найти царскую реликвию.

Царская реликвия — некий жезл, его уже разыскивают другие мошенники и белые офицеры, поэтому наши герои оказываются втянуты в приключения, а Ося должен перенять у Ибрагима все навыки, чтобы выжить в новом для себя мире. К тому же герой по законам жанра влюблен в чистую девушку. Таково начало истории легендарного героя Остапа Бендера.

Фото: © кадр из фильма

Из знаменитых сатирических романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» можно сделать вывод, что Бендер был беспризорником и аферистом с юных лет, но авторы фильма решили придумать собственную историю возникновения великого комбинатора.

Премьера в России: 24 июня 2021 года

Страна: Россия, кинокомпания «Среда»

Жанр: комедия

Режиссер: Игорь Зайцев

Актеры: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Артем Ткаченко, Гарик Харламов

Продолжительность: 110 минут

Возраст: 16+

Съемки: старая история на новый лад

Трейлер ленты «Бендер: Начало» появился в сети 24 мая 2021 года, за месяц до премьеры, вызвав неоднозначные отклики зрителей. Его раскритиковали за «кривляния» Сергея Безрукова, которые не сочетались с эталонным образом Бендера, сформированного советской классикой.

Идея фильма принадлежит продюсерам Александру Цекало и Ивану Самохвалову, которые загорелись идеей после успеха «Гоголя», который также предлагал зрителям альтернативную историю хорошо знакомого литературного персонажа.

Идею экранизации предложили Игорю Зайцеву («За час до рассвета», «Тобол»), а на роль Бендера решили выбрать Безрукова, так как в разные эпохи этого героя на киноэкране всегда играли культовые актеры.

Перед стартом съемок авторы изучали старые документы и архивы, это помогло им сформировать нужный образ. Сам фильм снимали в Петербурге и окрестностях, павильонами для съемок послужил знаменитый «Ленфильм».

Фото: © кадр из фильма

По словам Безрукова, новый «Бендер» — это заряд оптимизма и веселья в сложное время, а его авторы качественно поработали над смыслом и добавили в хорошую историю солидную порцию юмора.

Отзывы: новинку разругали

Первые отзывы о новом «Бендере» далеко не радужные — зрители называют свежий образ Безрукова однообразным, с тоской вспоминая о Саше Белом из сериала «Бригада». Многие сетуют на то, что лучше бы авторы замахнулись на оригинальный фильм про аферистов.

Другие отмечают, что перевоплощения Безрукова в реальных или литературных персонажей начинают утомлять. Действительно, актер успел сыграть в кино Пушкина, Есенина, Высоцкого, Моцарта, теперь дошла очередь до Бендера.

Фото: © кадр из фильма

Правда, есть и положительные мнения. Так, некоторые критики отметили, что героя Безрукова можно поставить на один уровень с Джеком Воробьем благодаря своему обаянию и качественному одесскому юмору.

При этом большинство все-таки уверено, что в голосовании за худшего Бендера в кино победит именно Безруков, так как образы Евгения Миронова и Арчила Гомиашвили более приближены к литературному первоисточнику.

Стоит ли смотреть

«Бендер: Начало» — слабый фильм, если учитывать культовый статус книжной дилогии Ильфа и Петрова. Авторам не удалось выстроить цельного повествования, несмотря на ряд удачных визуальных решений.

В новом фильме появилась завуалированная вульгарность и открытый сексуальный подтекст, тогда как книги были куда более целомудренными, их любили читать дети. Кроме этого, герои картины получились плоские и банальные.

Фото: © кадр из фильма

Книги Ильфа и Петрова были написаны не просто ради хохмы, это злободневная сатира с умным философским подтекстом, размышлениями о жизни и недостатках современного общества. Ничего такого в «Бендер: Начало» нет, а герой Безрукова очень сильно напоминает пародию.

Создатели нового фильма фактически паразитируют на классике, пытаясь угодить максимально широкой аудитории. Увы, результат очевиден. Порекомендуем новинку только фанатам Безрукова и поклонникам глуповатых комедий.