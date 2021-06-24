Краснокнижный цветок нереальной красоты зацвел в Красноярском крае

Фиолетовые цветки касатика тигрового распустились в лесостепной и степной зоне Саяно-Шушенского заповедника, это редкий вид флоры, внесенный в Красные книги Красноярского края, Республик Алтай, Тыва и Хакасия, сообщается на сайте заповедника.

Касатик тигровый (Iris tigridia) – травянистое растение 10-25 сантиметров высотой. Сотрудники заповедника уже более 10 лет ведут ежегодные наблюдения за выявленными популяциями.

По словам специалистов, состояние вида не вызывает опасений – популяция, пострадавшая от пожара 2012 года, успешно восстановилась, растения образуют семена, регистрируется увеличение площади, занятой видом. На других пробных площадях касатик тигровый также проходит все стадии жизненного цикла, радуя яркими цветками.