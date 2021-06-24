Краснокнижный цветок нереальной красоты зацвел в Красноярском крае

Фото: © Саяно-Шушенский заповедник
Фиолетовые цветки касатика тигрового распустились в
лесостепной и степной зоне Саяно-Шушенского заповедника, это редкий вид флоры,
внесенный в Красные книги Красноярского края, Республик Алтай, Тыва и Хакасия,
сообщается на сайте заповедника.
Касатик тигровый (Iris tigridia) – травянистое растение 10-25 сантиметров высотой. Сотрудники заповедника
уже более 10 лет ведут ежегодные наблюдения за выявленными популяциями.
По словам специалистов, состояние вида не вызывает опасений
– популяция, пострадавшая от пожара 2012 года, успешно восстановилась, растения
образуют семена, регистрируется увеличение площади, занятой видом. На других
пробных площадях касатик тигровый также проходит все стадии жизненного цикла,
радуя яркими цветками.