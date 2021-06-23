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Женщина в Забайкалье получила «Дальневосточный гектар» на свалке

Источник:
Sibnet.ru
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мусор в пакетах, свалка
Фото: © Sibnet.ru

Женщина в Забайкалье получила землю в Забайкалье по программе «Дальневосточный гектар», но время работ на участке выяснила, что это свалка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Желающие освоить территорию могут получить участок земли бесплатно. В 2020 году к программе присоединились Бурятии и Забайкалье, после вхождения в состав ДФО.

Одна из женщин, получивших участок вблизи села Бургень в Забайкалье пожаловалась, что ей выдали землю на территории свалки. В процессе освоения земли она обнаружила в почве захороненные отходы.

После проверки информация, краевая прокуратура внесла в адрес главы органа местного самоуправления представление, чтобы чиновники откорректировали границы участка. Читинская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным захоронение отходов на этой земле.

Устранение выявленных нарушений, а также завершение юридического оформления документов контролирует Генеральная прокуратура России.

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Топ комментариев

urbasik

граждане перекидывают свои сбережения на фондовый рынокЭй граждане?а чего такое фондовый рынок..обьясните...

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Uynachalnica

До МРОТ, а миллионы только после призового места в чемпионате.

Удавиков

стыд ни как за счёт, стыд за саму игру, проигрывали и ходили пешком
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