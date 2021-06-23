Женщина в Забайкалье получила «Дальневосточный гектар» на свалке

Женщина в Забайкалье получила землю в Забайкалье по программе «Дальневосточный гектар», но время работ на участке выяснила, что это свалка, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Программу «Дальневосточный гектар» запустили в 2016 году. Желающие освоить территорию могут получить участок земли бесплатно. В 2020 году к программе присоединились Бурятии и Забайкалье, после вхождения в состав ДФО.

Одна из женщин, получивших участок вблизи села Бургень в Забайкалье пожаловалась, что ей выдали землю на территории свалки. В процессе освоения земли она обнаружила в почве захороненные отходы.

После проверки информация, краевая прокуратура внесла в адрес главы органа местного самоуправления представление, чтобы чиновники откорректировали границы участка. Читинская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием признать незаконным захоронение отходов на этой земле.

Устранение выявленных нарушений, а также завершение юридического оформления документов контролирует Генеральная прокуратура России.