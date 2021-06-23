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Шведское СМИ рассказало о разрушении экосистемы Байкала

Источник:
"ИноСМИ"
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Старая обувь на берегу озера, мусор
Фото: © Bru-nO / Pixabay License

Байкал — самое глубокое озеро в мире. Местное население считает, что оно обладает магической силой, но эксперты бьют тревогу — туристы разрушают хрупкую экосистему, возможно, навсегда, пишет корреспондент шведского издания Expressen.

«Изменения климата нагрели воду и убили рыбу. Теперь местным жителям остается жить лишь за счет туризма. А он разрушает природу еще больше», — высказала мнение автор статьи.

Экология страдает из-за наплыва туристов, массово отправившихся к озеру в пандемию. И Байкал с этим не справляет, пишет шведское издание со ссылкой на слова местных жителей.

Холодный Байкал в последние годы нагрелся, климат стал мягче, а перепады температуры — скромнее. Из-за климатических изменений озеро замерзает на гораздо более короткий срок, чем раньше, и, по словам байкаловеда Максима Тимофеева из Иркутского государственного университета, это может очень сильно навредить экосистеме.

Он отмечает, что влияние человека становится все более очевидным. По мере того как жизнь людей вблизи озера улучшается, экология ухудшается.

По мнению автора, мусор, пластик и выбросы загрязненной воды отравляют озеро. Экосистеме Байкала угрожает и нелегальная торговля участками земли, а туризм расползается на прежде нетронутые природные территории, уничтожая хрупкую экосистему.

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