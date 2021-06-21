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Ученые НГТУ начали очищать нефть от воды с помощью тока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Traroth / CC-BY-SA-3.0

Ученые Новосибирского государственного технического университета создали и запатентовали технологию уменьшения времени очистки нефти от воды сразу после добычи на месторождении, в основе технологии — скрещивание электрических и магнитных полей, сообщает пресс-служба вуза.

При добыче нефти на месторождении она поднимается на поверхность вместе с нефтяными водами. Количество воды и нефти в смеси может разниться в зависимости от месторождения и условий добычи.

При традиционной технологии очистки смесь отстаивается, вода и нефть расслаиваются, после чего нефть подают в нефтепровод. Однако проблема в том, что такой естественный процесс может занимать много времени.

«Скорость отстаивания связана с характеристиками воды: плотность, вязкость, поверхностное натяжение. Мы решили увеличить плотность воды, осуществить операцию квазиутяжеления, что позволит уменьшить время отстаивания», — сообщил доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгений Порсев.

Суть технологии — в скрещивании электрических и магнитных полей. Магнитная индукция создается в магнитном поле с помощью электромагнитов с сердечниками и обмотки, через которую пропускают электрический ток.

«Мы можем направить магнитные силы вниз, а электрические поперек движения воды. Таким образом мы создаем условия увеличения плотности воды, в результате всплывание жировых шариков нефти ускоряется», — отметил ученый.

Увеличение производительности зависит от множества условий конкретного месторождения. По словам Порсева, технологию целесообразнее всего применять непосредственно на месте нефтедобычи. Для этого необходимо разместить рядом с месторождением источник электроэнергии и электромагниты.

С точки зрения затрат использование технологии ученых НГТУ сопоставимо или чуть дороже, чем традиционный способ разделения нефти и воды. Но с учетом выигрыша времени от момента добычи до отправки в нефтепровод можно говорить о экономической выгоде изобретения для отрасли нефтедобычи. Запатентованную технологию можно применять и для очистки сточных вод от нефтесодержащих примесей.

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Иркут 69

Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...

Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...

Grossmeister38rus

Это хорошо. Значит на ужин лапша
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