Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов

Личные истории легендарных футболистов, спортивные трагедии и выдуманные комедийные сюжеты вошли в подборку фильмов о футболе. В разгар чемпионата Европы байопики помогут проникнутся спортивным духом и лучше разобраться в этом виде спорта.

«Матч»

Россия/Украина, 2012 год, режиссер: Андрей Малюков, 16+

Актерский состав: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Эдуард Безродный, Екатерина Климова, Дирк Мартенс, Александр Крыжановский

Действие фильма разворачивается во времена Великой Отечественной войны, в 1942 году. Вратарь и звезда киевского «Динамо» Николай Раневич попадает в немецкий плен. Немцы устраивают чемпионат по футболу между местными командами и сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит на поле играть за свою честь и Родину.

Фото: © кадр из фильма «Матч»

Все роли в фильме были списаны с реальных людей, кроме истории любви учительницы немецкого языка Шевцовой к главному герою. Безрукова учил футболу вратарь Сергей Овчинников и актер тренировался в голкиперской форме «Локомотива».

«Проклятый Юнайтед»

Великобритания, 2009 год, режиссер: Том Хупер, 16+

Актерский состав: Майкл Шин, Колм Мини, Тимоти Сполл, Генри Гудман, Джим Бродбент, Питер МакДональд

Фильм рассказывает о ярком, но недолгом 44-дневном противостоянии опытной звездной команды и молодого тренера, которому только предстоит стать великим.

Главный герой — талантливый нападающий Брайан Клаф, вынужденный завершить игровую карьеру из-за тяжелой травмы в возрасте 29 лет. Он становится главным тренером заштатного «Дерби Каунти» из второго дивизиона и неожиданно для всех приводит клуб к титулу чемпионов Англии. После триумфа Клаф уходит на повышение в «Лидс Юнайтед».

Реальный участник событий — бывший полузащитник «Лидса» Джонни Джайлз — подал в суд на авторов книги и фильма «за оскорбление чести и достоинства, за искажение, а то и «попросту наглое придумывание фактов». Дело он выиграл.

«Тренер»

Россия, 2018 год, режиссер: Данила Козловский, 12+

Актерский состав: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий

По сюжету футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Фото: © кадр из фильма «Тренер»

На роли в картине пробовались почти 3 тысячи профессиональных футболистов, из которых создатели проекта отобрали около 200 человек. В их число вошли Алан Гатагов и Дмитрий Сычев. Сычев по итогам съемок сравнил Козловского с Гусом Хиддинком, который, сочетая требовательность и демократичность, сумел привести сборную к бронзовым медалям Евро-2008.

«Хулиганы»

Великобритания/США, 2005 год, режиссер: Лекси Александр, 16+

Актерский состав: Элайджа Вуд, Чарли Ханнэм, Клэр Форлани, Марк Уоррен, Лео Грегори, Джофф Белл

Фильм рассказывает о футбольных болельщиках. Когда студента факультета журналистики Мэтта отчисляют из Гарварда, он отправляется в Лондон, где знакомится с молодым человеком Питом. Мэтт открывает для себя мир футбола. Здесь он находит новых друзей, новые неприятности и оказывается в компании безумных футбольных фанатов, готовых на алтарь своей страсти бросить любую жертву.

Актеры, сыгравшие футбольных хулиганов, прошли специальный курс подготовки под руководством Пэта Джонсона: день начинался с силовых тренировок, продолжавшихся около двух часов, затем – подготовка к сценам драк. После обеда шли репетиции данных сцен, а вечером они все вместе шли в ближайший паб и напивались.

Создателям фильма разрешили снимать на стадионе «Вест Хэма», пока руководство клуба считало, что картина будет о футболе. Когда они узнали, что в фильме пойдет речь о футбольных хулиганах, то постарались как можно быстрее откреститься от проекта.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Россия, 2019 год, режиссер: Василий Чигинский, 6+

Актерский состав: Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, Виталий Хаев

Фильм-биография посвящен карьере вратаря московского «Динамо» Льва Яшина. После поражения на чемпионате мира в Чили ему приходится уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире. Яшин стал единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч». Он считается лучшим вратарем ХХ века, по версии FIFA.

Фото: © кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Консультантами фильма выступили внук Яшина и вратарь Василий Фролов, российский футболист, голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин, преемник Яшина, советский футболист Владимир Пильгуй.

Работа над фильмом заняла четыре года. Большую часть – подготовительный период: вдова голкипера Валентина Яшина утверждала варианты сценария, которые переписывались ради соблюдения исторической правды и сохранения важных деталей биографии вратаря.

«Юнайтед. Мюнхенская трагедия»

Великобритания, 2011 год, режиссер: Джеймс Стронг, 16+

Актерский состав: Дэвид Теннант, Дюгрей Скотт, Джек О’Коннелл, Дин Эндрюс, Кейт Эшфилд, Натали Берт

Сюжет фильма посвящен трагедии 1958 года, когда в авиакатастрофе в Мюнхене погибли члены легендарной футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Средний возраст игроков составлял 22 года. Их называли «малыши Басби» (по фамилии главного тренера). Они прославились не только благодаря юному возрасту и одаренности, но и потому, что все были воспитаны «Манчестер Юнайтед», а не куплены готовыми мастерами у других клубов.

Вопреки трагедии, молодой помощник тренера Джимми Мерфи проявил необычайное мужество и силу духа и по крупицам восстановил разрушенную практически до основания великую команду.

Съемки проходили зимой 2010 года и прерывались из-за обильных снегопадов. Снега не было только два дня, когда снимали сцену падения самолета, и приходилось использовать снегогенераторы.

В фильме есть несоответствие реальной истории. На самом деле Дункан Эдвардс (1936-1958) умер уже после матча против Шеффилда. Авторы сценария изменили дату его смерти, чтобы придать истории больше драматизма.

«Дикая лига»

Россия, 2019 год, режиссер: Андрей Богатырев, Арт Камачо, 12+

Актерский состав: Владимир Яглыч, Аделина Голубенко-Гизатуллина, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Евгений Коряковский, Олеся Судзиловская

Фильм «Дикая лига» рассказывает о реальной истории зарождении футбола в России в начале XX века. Главный герой Варлам из низших социальных слоев ради любимой покидает родные края и переезжает в Москву.

Отличившегося в бою «стенка на стенку» парня замечает англичанин, владелец футбольного клуба, и предлагает ему попробовать силы в команде.

Фото: © кадр из фильма «Дикая лига»

Но другие игроки его не принимают. Тогда Варлам вместе с увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду. Он меняет свою жизнь и жизнь окружающих. Благодаря Варламу и его команде футбол в России становится поистине народной игрой.

«Пеле: Рождение легенды»

США, 2015 год, режиссеры: Джефф Цимбалист и Майкл Цимбалист, 12+

Актерский состав: Кевин де Паула, Леонардо Лима Карвальо, Сеу Жоржи, Мариана Нюнс, Милтон Гонсалвеш, Сет Майклс

История основана на биографии стремительно взлетевшего на вершины футбола талантливого мальчика Пеле. Картина показывает путь из трущоб Сан-Паулу — от дворовой босоногой команды до победы на чемпионате мира.

В картине допущены исторические неточности, но спортивную линию они не искажают. По сюжету мать Пеле работает служанкой в доме Жозе Алтафини. В реальности же и Пеле, и Альтафини были выходцами из небогатых семей. Кроме того, они жили в разных городах.

Фильм планировалось выпустить к открытию чемпионата мира по футболу в Бразилии 2014 года, но съемки не были завершены вовремя.

«Стрельцов»

Россия, 2020 год, режиссер: Илья Учитель, 6+

Актерский состав: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов, Ася Домская

Байопик повествует о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов.

Но когда вся страна ждет побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле, героя арестовывают.

Фото: © кадр из фильма «Стрельцов»

Стрельцова обвинили в изнасиловании и казалось, что дорога в футбол для него навсегда закрыта. Но футболисту придется доказать своей семье и стране, что он невиновен в преступлении, и заслуживает звание чемпиона.

Достоверно неизвестно, виновен или нет был Эдуард Стрельцов. Фильм — всего лишь одна из интерпретаций его биографии. В конце картины зрители могут увидеть документальные кадры с участием легендарного советского футболиста.

«Убойный футбол»

Гонконг/Китай, 2001 год, режиссер: Стивен Чоу, 16+

Актерский состав: Стивен Чоу, Нг Ман-Тат, Вики Чжао, Патрик Це, Ли Хуэй, Сесилия Чун

Спортивная комедия рассказывает про шестерых братьев под руководством опытного футбольного тренера, которые создают непобедимую команду. Объединив неоценимый опыт древних мастеров кунг-фу и современную тактику футбольного боя, они подают заявку на участие в престижном футбольном первенстве с призом в миллион долларов.

В фильме содержится множество отсылок к Брюсу Ли. Например, к середине фильма герой Дэнни Чана появляется в желто-черном спортивном костюме, отсылая к фильму «Игра смерти» (1978 года). Кроме того, часто используется характерный жест рукой Брюса — кулак с отогнутым большим пальцем. В добавок, в начале фильма Стивен напрямую цитирует Ли.