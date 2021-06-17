Глава Бурятии похвастался особенными самолетами для Арктики

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что новая модель вертолета Ми-171А2 для Арктики, произведенная на авиазаводе в Улан-Удэ, выиграла международный конкурс. Руководитель региона назвал машину особенной.

Новая модель Ми-171А2 в Китае выиграла международный конкурс в 2020 году. Во время презентации машина взяла 3,5 тонны воды и подняла на 4 тысячи метров. Больше ни один из представленных на конкурсе вертолетов с такой задачей не справился.

«Наши сделали особенный вертолет, все обрезиненное, там нет пластика. Все ответственные элементы с внутренними системами подогрева. Все заводится с кнопки. Он стоит на морозе минус пятьдесят — сели, кнопку нажали, подождали пятнадцать минут, нажали вторую кнопку — он завелся, полетел», — цитирует Цыденова «Эксперт».

Ми-171А2 — модификация вертолетов типа Ми-8/17. В августе 2017 года он получил сертификат, подтверждающий выполнение самых высоких требований безопасности полетов для гражданских вертолетов. В январе 2018 года Ми-171А2 прошел испытания на эксплуатацию в условиях температуры окружающего воздуха до 50 градусов ниже нуля.