Путин и Байден обменялись подарками

Президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы, а тот ему — солнечные очки и хрустального бизона.

«Письменный набор хохлома "Москва"», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , на вопрос, какой подарок сделал Путин Байдену.

Байден преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA», — сказал представитель американской администрации.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО «высококачественными и надежными авиаторами».

Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является «величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость».