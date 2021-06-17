Путин и Байден обменялись подарками

Президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Джо Байдену письменный набор хохломы, а тот ему — солнечные очки и хрустального бизона.
«Письменный набор хохлома "Москва"», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова , на вопрос, какой подарок сделал Путин Байдену.
Байден преподнес ему изготовленные на заказ солнечные очки и хрустальную скульптуру бизона, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
«Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA», — сказал представитель американской администрации.
Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО «высококачественными и надежными авиаторами».
Представитель Белого дома отметил, что президент США также подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является «величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость».
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