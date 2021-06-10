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Пилот снял посадку самолета в аэропорту Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот «Уральских авиалиний» Владимир Шабрин снял видео посадки самолета в аэропорту Красноярска в туманную погоду.

«При подготовке к вылету, в брифинговой комнате, получил у метео отличный прогноз погоды —видимость 10 километре CAVOK, но, когда уже пассажиры поднимались по трапу, смотрю привычно погоду и впадаю в ступор... Красноярск накрыл туман...фактическая видимость 450 метров, а к нашему прилету в прогнозе 350 метров», — написал Шабрин.

В аэропорту Красноярска взлетно-посадочная полоса длинною 3,7 тысячи метров способна принимать все самолеты от Ан-124 «Руслан» и меньше, но в 2006 году даже самолет-гигант Ан-225 «Мрия» смог без труда приземлиться.

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Красноярск #Транспорт и дороги
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