Пилот снял посадку самолета в аэропорту Красноярска

Пилот «Уральских авиалиний» Владимир Шабрин снял видео посадки самолета в аэропорту Красноярска в туманную погоду.

«При подготовке к вылету, в брифинговой комнате, получил у метео отличный прогноз погоды —видимость 10 километре CAVOK, но, когда уже пассажиры поднимались по трапу, смотрю привычно погоду и впадаю в ступор... Красноярск накрыл туман...фактическая видимость 450 метров, а к нашему прилету в прогнозе 350 метров», — написал Шабрин.

В аэропорту Красноярска взлетно-посадочная полоса длинною 3,7 тысячи метров способна принимать все самолеты от Ан-124 «Руслан» и меньше, но в 2006 году даже самолет-гигант Ан-225 «Мрия» смог без труда приземлиться.