Хромченко рассказала, куда можно носить костюмы с шортами

Стилист Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» объяснила, кому и куда можно ходить в летних костюмах с шортами.

Модели в телепередаче продемонстрировали на подиуме разные варианты костюмов с шортами: они представили бриджи, бермуды, юбку-шорты.

«На пляж в шортах может ходить женщина любой комплекции и любого возраста. Если вам приспичило, и вам 75, и вы, к примеру, 62 размера, можно в шортах. Но если в подобного рода комплекции вы решите отправиться в шортах в офис, вы будете в корне неправы», – сказала Хромченко.

По ее словам, для таких целей существуют бермуды, они подойдут и пожилым дамам, и женщинам в теле. А вот на коктейльных мероприятиях даже короткие шорты будут смотреться уместно.