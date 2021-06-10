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Хромченко рассказала, куда можно носить костюмы с шортами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стилист Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» объяснила, кому и куда можно ходить в летних костюмах с шортами.

Модели в телепередаче продемонстрировали на подиуме разные варианты костюмов с шортами: они представили бриджи, бермуды, юбку-шорты.

«На пляж в шортах может ходить женщина любой комплекции и любого возраста. Если вам приспичило, и вам 75, и вы, к примеру, 62 размера, можно в шортах. Но если в подобного рода комплекции вы решите отправиться в шортах в офис, вы будете в корне неправы», – сказала Хромченко.

По ее словам, для таких целей существуют бермуды, они подойдут и пожилым дамам, и женщинам в теле. А вот на коктейльных мероприятиях даже короткие шорты будут смотреться уместно.

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Отношения #Стиль
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Топ комментариев

ponhik78

Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...

Tanatholog

Это малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...

BadBoy91

ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....

ponhik78

Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.
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