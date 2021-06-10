Хромченко рассказала, куда можно носить костюмы с шортами

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Стилист Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» объяснила, кому и куда можно ходить в летних костюмах с шортами.
Модели в телепередаче продемонстрировали на подиуме разные варианты костюмов с шортами: они представили бриджи, бермуды, юбку-шорты.
«На пляж в шортах может ходить женщина любой комплекции и любого возраста. Если вам приспичило, и вам 75, и вы, к примеру, 62 размера, можно в шортах. Но если в подобного рода комплекции вы решите отправиться в шортах в офис, вы будете в корне неправы», – сказала Хромченко.
По ее словам, для таких целей существуют бермуды, они подойдут и пожилым дамам, и женщинам в теле. А вот на коктейльных мероприятиях даже короткие шорты будут смотреться уместно.
ponhik78Кстати Путин уже отреагировал))) Полицейский на свободе, "оставшееся в живых" нападавшие за решёткой,...
TanathologЭто малолетнее зверье и без оружия загрызет.Нечего было за кобуру хвататься, нечего было сбегать, потом...
BadBoy91ДА ЭТИ ПОДАЧКИ ДАЖЕ НЕ РЕАЛИЗУЮТ, ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДОПАРТИИ....
ponhik78Сам факт нападения на полицейских уже является причиной! И плевать что там и кто по этому поводу думает.