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Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Кот Лео из Кемерова стал звездой в социальной сети TikTok, пользователи оценили видео, где он боксирует руку хозяина.

«Ставим удар коту», — так подписано видео, на котором животное несколько раз бьет по ладони хозяина, причем четко слышатся хлопки от ударов. Ролик стал очень популярным TikTok, его посмотрели десятки миллионов пользователей.

@kotidiotnomer1

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оригинальный звук - kotidiotnomer1

Бенгальского кота зовут Лео. «Он же Леопольд, Леврон, Лева, Леонард, но чаще всего кот-идиот», — написали хозяева в Instagram.

«Боксу мы его обучаем около года. Лео привык и теперь каждое утро он уже сам приходит и просит с ним поиграть», — рассказала изданию «Сибдепо» хозяйка кота.

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