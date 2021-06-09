Кузбасский кот-боксер стал звездой TikTok

Кот Лео из Кемерова стал звездой в социальной сети TikTok, пользователи оценили видео, где он боксирует руку хозяина.

«Ставим удар коту», — так подписано видео, на котором животное несколько раз бьет по ладони хозяина, причем четко слышатся хлопки от ударов. Ролик стал очень популярным TikTok, его посмотрели десятки миллионов пользователей.

Бенгальского кота зовут Лео. «Он же Леопольд, Леврон, Лева, Леонард, но чаще всего кот-идиот», — написали хозяева в Instagram.

«Боксу мы его обучаем около года. Лео привык и теперь каждое утро он уже сам приходит и просит с ним поиграть», — рассказала изданию «Сибдепо» хозяйка кота.