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Сколько шипов надо футболисту: все о бутсах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: footycomimages / Attribution License
Футбольные бутсы от другой обуви отличаются шипами. Они бывают разной формы — круглые, трапециевидные, треугольные и продолговатые. Разнятся они и количеством— от шести до 40 на одной подошве. Чем вызвано такое их разнообразие?

Согласно легенде, первые бутсы сшили по заказу английского короля Генриха VIII. Во время игры в мяч, которая тогда еще не называлась футболом, он получил травму и приказал личному сапожнику Корнелиусу Джонсону изготовить для него специальную обувь. Эти башмаки попали в список Большого гардероба монарха в 1526 году.

Более-менее современный вид бутсы приобрели в XIX веке. И тогда же их оснастили шипами. Но в 1863 году английская футбольная ассоциация во избежание травм поставила их «вне закона». «Запрещается играть в бутсах с выступающими стержнями», — говорилось в правилах.

В 1891 году запрет был снят. Новые футбольные правила разрешили использование шипов при условии, чтобы они не выступали больше, чем на полдюйма. Уже тогда стало ясно, что футболист на поле без специальной обуви подобен корове на льду.

Старые футбольные бутсы без шипов
Старые футбольные бутсы без шипов
Фото: Wo st 01 (There are 684 Pictures in my Category)See also Toolserver / CC BY-SA 3.0 de

Обувь без шипов на классическом травяном футбольном поле не обеспечит нормального сцепления, и футболисты по нему будут просто скользить. Шипы позволяют бегать с максимальной скоростью, активно маневрировать и четко контролировать мяч. Они гарантирую также, что в сложной ситуации игрок не подвернет ногу.

Шипы шипам рознь

Современные бутсы предназначены для конкретного вида покрытий, на котором футболисту придется играть. Они делятся на три основных типа: «шиповки» для классических полей, «сороконожки» для твердых полей и «футзалки» для гладких. Универсальных моделей не существует.

«Шиповки», в свою очередь, делятся на три вида. Первый — SG (Soft Ground). Они подходят для мягких натуральных газонов. Такие бутсы имеют от шести до восьми основных и пары вспомогательных шипов длиной 1,2-1,8 сантиметра. Шипы у них, как правило, сменные, позволяющие их варьировать в зависимости от типа покрытия и погоды.

Бутсы Adidas Predator типа FG (Firm Ground)
Бутсы Adidas Predator типа FG (Firm Ground)
Фото: EA SPORTS FIFA / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Второй тип — FG (Firm Ground). Их используют на жесткой натуральной или синтетической траве. Эти бутсы называют еще «тринашками». Они имеют обычно от девяти до 14 шипов средней длины 1,2-1,5 сантиметра. Основные шипы у них имеют конусообразную, а вспомогательные — трапециевидную или треугольную форму. FG — самый распространенный вид футбольной обуви.

Третий вид «шиповок» — MG (Multi Ground). Они походят для различных покрытий, кроме мягких и гладких. Их подошва содержит от 12 до 24 шипов разного вида длиной 0,8-1,2 сантиметра. Этот вид бутс больше подходит для начинающих футболистов или любителей.

Для улицы и зала

«Сороконожки» — или TT (Turf) по футбольной классификации. Так их прозвали за множество небольших резиновых шипов на подошве. Они подходят для игры на искусственном газоне, на твердом земляном покрытии и даже гравии. Это универсальная обувь. Использоваться она может, в том числе для бега.

Бутсы-«сороконожки» для игры на искусственных полях
Бутсы-«сороконожки» для игры на искусственных полях
Фото: © pxhere.com / CC0 Public Domain

«Футзалки» или «залки» — бутсы для мини-футбола. В соответствии с названием, они приспособлены для игры в залах с твердым гладким покрытием. Это единственный вид бутсов, не имеющий шипов. Подошва «залок» имеет специальный резиновый рельеф и вставки в подошву для смягчения ударов.

Бутсы-«футзалки» для мини-футбола
Бутсы-«футзалки» для мини-футбола
Фото: © pxhere.com / CC0 Public Domain

Детям, которые чаще всего играют на жестких и часто неприспособленных покрытиях, эксперты советуют покупать «сороконожки». Они имеют большую поверхность контакта с поверхностью, снимая чрезмерную нагрузку со стопы юного футболиста. Такие бутсы — лучший выбор для дворового футбола.

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