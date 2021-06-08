Военный поезд с новинками армии приедет в города Сибири

Тематический военный поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» приедет в города Сибири, на трех платформах будут представлены танк Т-90, гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», «Тайфун-К» и другие, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Поезд совершит остановку в Чите 11 июня, в Улан-Удэ 12 июня. Первым городом, который встретит эшелон на территории ЦВО будет Иркутск, куда он прибудет 13 июня. Эшелон прибудет в Красноярск 15 июня, в Томск — 16 июня, в Новосибирск — 17 июня.

В состав поезда входит 17 вагонов, среди них вагон «Современная армия» — новейшие достижения современной армии от всех видов (родов) войск, интерактивные экспозиции.

На трех платформах будут представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил РФ (танк Т-90, гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», Тайфун-К и другие).

Кроме того, на вокзале будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».