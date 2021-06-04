Способ защиты органов во время операций разработали в Томске

Томские ученые разработали способ защиты органов пациентов от повреждений во время операций, сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Стратегию защиты органов от повреждения разработали в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. Ученые предложили применять экзогенный оксид азота для снижения операционного стресса.
Технология позволяет сделать так, чтобы оксид азота попадал в системный кровоток , а через него – ко всем органам и тканям. Она безопасна и позволяет снизить риск возникновения почечных осложнений и дисфункции миокарда после операций.
По оценкам ученых, технологии может сэкономить для российской системы здравоохранения до миллиарда долларов потому, что она снижает число осложнений, а значит и затраты на их лечение.
Antoxa.В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.
pepelmetalЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!
-Керя-В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.
olegsbeglovнесправедливо в этом случае сразу кража в особо крупном размере. Надо как для чиновников. Преступление...