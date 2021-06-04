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Способ защиты органов во время операций разработали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томские ученые разработали способ защиты органов пациентов от повреждений во время операций, сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Стратегию защиты органов от повреждения разработали в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН. Ученые предложили применять экзогенный оксид азота для снижения операционного стресса.

Технология позволяет сделать так, чтобы оксид азота попадал в системный кровоток , а через него – ко всем органам и тканям. Она безопасна и позволяет снизить риск возникновения почечных осложнений и дисфункции миокарда после операций.

По оценкам ученых, технологии может сэкономить для российской системы здравоохранения до миллиарда долларов потому, что она снижает число осложнений, а значит и затраты на их лечение.

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Технологии #Наука #Здоровье
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Топ комментариев

Antoxa.

В сети есть видео инцидента. Пострадавший сам провоцировал, за что и получил.

pepelmetal

ЦитатаСто процентов он ни за что отвечать не будет. И это хорошо, полицейский молодец!

-Керя-

В ютубе посмотрите этот крендель у гайца чуть ли пистолет не выхватил.

olegsbeglov

несправедливо в этом случае сразу кража в особо крупном размере. Надо как для чиновников. Преступление...
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