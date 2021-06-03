Мигрантов обязали знать историю и русский язык

Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для мигрантов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, иностранные рабочие должны свободно говорить на русском языке на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию.

При сдаче экзамена по истории России у мигрантов проверят знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться с правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.

Ранее МВД предложило ввести специальный правовой режим для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране. Режим получит название «Контролируемое пребывание» и будет применяться к лицам, в отношении которых ограничен выезд из России.