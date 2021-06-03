«Карту зловония» создадут в Томске

Ученые ТГУ вместе с Центром управления регионом создадут карту неприятных запахов, на которые уже давно жалуются томичи, сообщила пресс-служба ЦУР.

«Шутки о дурманящем запахе на улицах Томска уже давно не шутки, а грустная реальность. Прогулки в городе иногда вызывают дискомфорт, а в открытые окна влетает далеко не свежий воздух», – говорится в сообщении.

ЦУР и ТГУ запустили проект «Роза ветров». Если житель Томска почувствует неприятный запах, он может сообщить в центр, где пахнет, чем и во сколько это заметил.

«Мы создадим карту, где точками отметим места обнаружения запаха и обозначим направление ветра в Томске в этот период. Результаты будут обновляться регулярно, а карта доступна для просмотра всем желающим. Она поможет найти непосредственный источник запаха», – сказано в сообщении.

Эксперты будут выезжать на локации, проводить анализ и с привлечением ученых искать возможности для устранения неприятных запахов.