НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Карту зловония» создадут в Томске

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Фото: © Sibnet.ru

Ученые ТГУ вместе с Центром управления регионом создадут карту неприятных запахов, на которые уже давно жалуются томичи, сообщила пресс-служба ЦУР.

«Шутки о дурманящем запахе на улицах Томска уже давно не шутки, а грустная реальность. Прогулки в городе иногда вызывают дискомфорт, а в открытые окна влетает далеко не свежий воздух», – говорится в сообщении.

ЦУР и ТГУ запустили проект «Роза ветров». Если житель Томска почувствует неприятный запах, он может сообщить в центр, где пахнет, чем и во сколько это заметил.

«Мы создадим карту, где точками отметим места обнаружения запаха и обозначим направление ветра в Томске в этот период. Результаты будут обновляться регулярно, а карта доступна для просмотра всем желающим. Она поможет найти непосредственный источник запаха», – сказано в сообщении.

Эксперты будут выезжать на локации, проводить анализ и с привлечением ученых искать возможности для устранения неприятных запахов.

Еще по теме
Сибирский губернатор попал в топ «зеленых»
Жара до 35 градусов придет в Иркутскую область
Заморозки пообещали жителям Омской области
Паводок векового масштаба пришел в Красноярск
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Главный свидетель не смог объяснить суть преступления Кляйна
Ведущие «Поедем, поедим!» приехали в Хакасию
«Карту зловония» создадут в Томске
Человек погиб при взрыве в золотодобывающей шахте Бурятии
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Четыре сборные лишились шансов на плей-офф ЧМ по хоккею
Определились все пары четвертьфиналистов на ЧМ по хоккею
Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
3 июня 16:15
(МСК)
США
Словакия
3 июня 16:15
(МСК)
Швейцария
Германия
Весь календарь
Последние матчи
1 июня 20:15
(МСК)
Россия 6
Беларусь 0
1 июня 20:15
(МСК)
Германия 2
Латвия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Tavgaj — 99 баллов
  • Евгений Коновалов 675591 — 99 баллов
  • Magicc — 97 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Глава Минфина заявил об угрозе обесценивания денег в России
Новак назвал срок достройки «Северного потока — 2»
Путин объяснил ограничения в использовании маткапитала
Мурашко рассказал о частичном снятии ограничений по COVID-19
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
30
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
30
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
28
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
21
Полицейский в Новосибирской области случайно подстрелил нарушителя
21
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
Sibnet.Ru