Тимати выпустил связанный с «Холостяком» клип

Тимати выпустил на канале ТНТ на Youtube клип «Падаем вместе», который он назвал постскриптумом к шоу «Холостяк».

Песню «Падаем вместе» Тимати посвятил Алисе Грабовой, которую в финале шоу «Холостяк» он не выбрал. Затем рэпер анонсировал в соцсетях, что выйдет видео на канале ТНТ на Youtube, которое станет постскриптумом к шоу. Зрители ожидали, что на видео покажут отношения Тимура и Кати Сафаровой после проекта.

Вместо этого был опубликован клип на песню «Падаем вместе». В начале ролика ведущий «Холостяка» предлагает Тимати выбрать нужную девушку в финале, но рэпер рвет конверт с ее именем. Он ходит по комнате, которая меняет свои очертания и размеры, что намекает на сюжет книги «Алиса в стране чудес», которую Тимур подарил на свидании Алисе Грабовой. Он также гладит белого кролика.

В конце клипа Тимати выходит из ставшей маленькой ему комнаты в пустыню. Это явная отсылка к Дубаю, где снималось шоу. Он остается возле черного мотоцикла, а это как раз намек, что Тимур выбирает Сафарову, с которой они катались на мотоцикле на свидании.