Открыта мутация, сделавшая коронавирус опасным для человека

Ученые под руководством профессора Ульмского университета Франка Кирхгофа нашли в ключевом белке оболочки коронавируса нового типа мутацию, соединяющую SARS-CoV-2 мембраной человеческих клеток и позволяющую вирусу проникать внутрь.

«Белки оболочки коронавируса нового типа и вируса летучих мышей RaTG13 по структуре очень похожи, однако второй не может эффективно проникать в клетки людей. Мы показали, что при появлении в геноме одной точечной мутации, T403R, которая характерна для фактически всех штаммов SARS-CoV-2» — приводит ТАСС сообщение ученых.

Ученые пока не пришли к единому выводу по поводу истории появления коронавируса нового типа: где и когда он возник, а также какие животные – летучие мыши, панголины или другие – были его промежуточными носителями.

Ситуацию усложняет то, что предок SARS-CoV-2, предположительно, начал распространяться среди летучих мышей Восточной Азии относительно давно, еще в середине прошлого столетия.

Молекулярные биологи под руководством Кирхгофа сделали большой шаг к решению этой проблемы. Они открыли ключевую мутацию, благодаря которой, предположительно, вирус летучих мышей «перепрыгнул» через межвидовой барьер и начал заражать людей.