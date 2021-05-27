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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Азербайджан взял в плен шестерых армянских солдат

Источник:
ТАСС
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Фото: The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / CC BY 4.0

Минобороны Азербайджана заявило в четверг о попытке перехода разведывательно-диверсионной группы ВС Армении на территорию Азербайджана, взяты в плен шесть армянских военнослужащих.

«Противник проводил работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии, расположенным на границе. В результате незамедлительных оперативных мер шесть военнослужащих противоположной стороны были окружены и взяты в плен», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным Баку, в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. «В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — сказано в сообщении.

В минувший вторник Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области.

Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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