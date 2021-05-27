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ЕГЭ после пандемии снова станет обязательным для всех

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проведение итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для школьников, которые не поступают в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Из-за пандемии в этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограничениями по здоровью и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вуз.

«Чтобы уменьшить количество школьников в пунктах (проведения экзамена), было принято решение в этом году для тех, кто не поступает в вузы, для получения аттестации проводить государственный выпускной экзамен. Поэтому в этом смысле это… временная мера», — цитирует ТАСС Кравцова.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 17 июля. Основной период проведения ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.

Тема: Экзамены
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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
Sibnet.Ru