ЕГЭ после пандемии снова станет обязательным для всех

Проведение итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для школьников, которые не поступают в вузы, является временной мерой, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Из-за пандемии в этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограничениями по здоровью и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вуз.

«Чтобы уменьшить количество школьников в пунктах (проведения экзамена), было принято решение в этом году для тех, кто не поступает в вузы, для получения аттестации проводить государственный выпускной экзамен. Поэтому в этом смысле это… временная мера», — цитирует ТАСС Кравцова.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 17 июля. Основной период проведения ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.