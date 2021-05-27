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ФСИН заявила о зарплате осужденных в 200 тыс. рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в России составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда такие осужденные получают более 220 тысяч рублей, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных, «например, в Новгородской области она составляет 24 тысячи рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей», приводят «Известия» данные ФСИН.

«Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — приводит газета слова начальника пресс-бюро ФСИН РФ Кристины Паньшиной.

«Суммы, которые приводит ФСИН, можно назвать фантастическими. Будь это распространенной практикой, люди побежали бы садиться в тюрьму, раз там можно так основательно поправить свое материальное положение. Трехзначные цифры могут быть только в двух случаях: ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды», — прокомментировал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он отметил, что никогда не видел заключенного с зарплатой в 200 тысяч рублей. «Возможно, такие зарплаты имеет кто-то из «своих». Например, генеральный директор какой-то компании, который оказался в СИЗО, а потом с аффилированной фирмой был заключен контракт, чтобы он мог получать высокую зарплату», — допустил эксперт.

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Экономика #Рынок труда #Силовые структуры
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Топ комментариев

лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

Uynachalnica

Это в связи с нежеланием Байдена строить козни севпотоку 2? Решили отпраздновать таким образом?
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