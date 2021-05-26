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Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело после избиения и изнасилования 11-летней школьницы девочками-подростками. В социальных сетях написали, что ребенка насиловали бутылкой и снимали все на телефон.

По данным следствия, в воскресенье 14-летняя жительница города Барнаула вместе со сверстниками заманила в заброшенный дом 11-летнюю девочку. В социальных сетях местные жители пишут, что девочку насиловали пластиковой бутылкой. СК подробностей не раскрыл.

Известно, что подростки все действия снимали на телефон. После случившегося 14-летнюю подозреваемую, которая предположительно была зачинщицей, задержали. 

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Максимальная санкция по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время суд определит меру пресечения для подозреваемой. Также следователи дадут правовую оценку распространению видео с издевательствами в социальных сетях.

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Алтайский край #Криминал #ЧП
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