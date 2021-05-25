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Град и шквалистый ветер пообещали омичам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Шквалистый ветер с осадками надвигается на Омск, возможен даже град, предупредил во вторник пресс-центр городской администрации.

По информации властей города, во второй половине дня в среду и в ночь на четверг в Омске и области ожидаются сильный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду, кратковременный дождь, гроза, град.

Днем в четверг сильный порывистый ветер сохранится, кроме того, возможно похолодание. Омичам посоветовали быть осторожнее в непогоду.

На прошлой неделе омичей уже удивил крупный град, необычное погодное явление снимали на видео и публиковали в соцсетях.

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