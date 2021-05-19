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Огромный град и шквалистый ветер обрушились на Омск. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Непогода накрыла Омскую область вечером во вторник, пользователи соцсетей поделились кадрами огромного града и последствий шквалистого ветра.

«Какой кошмар… Елки-палки, такого еще не было. Беда тем, у кого нет гаража и кто сейчас находится в пути, там без вмятин точно не обойдется», – рассказал за кадром автор одного из видео.

В кадре видно, что град был очень интенсивным. Другой пользователь показал размеры осадков, которые выпали на землю.

«Ты посмотри, какие булыжники, с огромной силой, представь … Просто камнепад», – говорится в записи.

Также омичи поделились снимками последствий шквалистого ветра в городе. Например, на фото видно, что разрушилась часть стены высотного здания.

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Жизнь #Гео #Стихии
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