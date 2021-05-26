Жители Новосибирска посчитали электромобили дорогими и однообразными

Большинство автомобилистов Новосибирска не стало бы покупать электрокар из-за цены и отсутствия выбора среди моделей. А те, кто согласился бы купить электрокар, главным его преимуществом назвали безопасность, сообщила Sibnet.ru пресс-служба РГС Банка.

Около 60% опрошенных автомобилистов из Новосибирска не хотят покупать электромобили. Основной причиной отказа стала цена, машины посчитали слишком дорогими. На втором месте — слабый аккумулятор.

Также новосибирцам не нравится низкая дальность хода, отсутствие развитой инфраструктуры в городе для таких авто и недостаточный выбор моделей.

«По сравнению с ведущими мировыми рынками спрос на электромобили в России пока еще очень низкий. Их массовому применению препятствуют технические характеристики, которые не всегда совместимы с понятиями нашего климата и менталитета», — прокомментировала член правления РГС Банка Марина Дембицкая.

Но интерес к электрическим автомобилям постепенно растет на фоне борьбы за экологию, расширения модельного ряда и развития инфраструктуры, добавила она. Уже сейчас 42% опрошенных готовы купить электромобиль, так как считают этот вид транспорта более безопасным.

Есть автомобилисты, желающие купить автомобиль из-за заботы об экологии, а кому-то просто нравится все инновационное и технологичное. А наиболее популярным ответом на вопрос «какие экологичные инициативы в области транспорта вы поддерживаете» стал переход на экологичный общественный транспорт.