Семью медведей сняли на видео в Хакасии

Прогулку семьи медведей сняли на видео в заповеднике «Хакасский», сообщает в соцсетях директор учреждения Виктор Непомнящий.

«Вот такой видео отчет прилетел с патрулирования самого северного участка "Подзаплоты" заповедника "Хакасский". Теплая погода постепенно устанавливается в Хакасии, самое время для прогулок, чем и занимается семья медведей на данном видео», — говорится в сообщении.

Медведи — типичные обитатели заповедника. Так как природа сама недавно пробудилась от зимнего сна, то поначалу в лесу не особенно много еды. Медведи жуют личинок и жуков, едят старые тела животных, хвою ели и сосны, побеги черники и ее корни, почки осины, липы, рябины, ивы, иногда и чагу.