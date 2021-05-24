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Семью медведей сняли на видео в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Прогулку семьи медведей сняли на видео в заповеднике «Хакасский», сообщает в соцсетях директор учреждения Виктор Непомнящий.

«Вот такой видео отчет прилетел с патрулирования самого северного участка "Подзаплоты" заповедника "Хакасский". Теплая погода постепенно устанавливается в Хакасии, самое время для прогулок, чем и занимается семья медведей на данном видео», — говорится в сообщении.

Медведи — типичные обитатели заповедника. Так как природа сама недавно пробудилась от зимнего сна, то поначалу в лесу не особенно много еды. Медведи жуют личинок и жуков, едят старые тела животных, хвою ели и сосны, побеги черники и ее корни, почки осины, липы, рябины, ивы, иногда и чагу.

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