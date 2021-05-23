Океанское дно стало новым театром войны

Морское дно все больше становится полем для баланса сил и министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что необходимы инвестиции в освоение океанских впадин и приобретении для этих целей разведывательных и боевых дронов, пишет Le Figaro.

«Подводники называют это "темным морем", подобно тому, как говорят о темной сети. У океана есть свои секреты и своя анонимность даже в большей степени, чем у глубин интернета. На дне моря возможно почти все, если вы способны туда проникнуть. Границы не контролируются. Глобальное регулирование слепо», — отмечает издание.

При этом, как указывает автор статьи, морское дно богато полезными ископаемыми, газом и нефтью. «К тому же на дне океанических впадин проложены кабели, поддерживающие мировые телекоммуникационные сети. Через них проходит более 95% данных, которыми все обмениваются. Логично, что вооруженные силы великих держав заинтересованы в контроле над этими территориями», — говорится в статье.

«Кто развивает такие технологии?» — задается вопросом автор статьи. «Все те, кто имеет влияние», — отвечает он. Так западные генеральные штабы сильно заинтриговало российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое неоднократно замечали у трасс подводных коммуникационных кабелей.

«Глубоководная война еще не началась, но она готовится», — резюмирует автор статьи.