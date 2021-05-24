Бизнес или здоровье: кому помешало пальмовое масло?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прислушавшись к жалобе «из народа» на вред пальмового масла, предложил коллегам придумать новые «санкции» за использование этого ингредиента. Эксперты полагают, что на самом деле идет конкурентная война и российские продукты при таком раскладе рискуют ее проиграть.

По словам Володина, во время поездки на избирательный округ к нему подошла женщина, «говорила о вреде пальмового масла, просила навести в этой сфере порядок». После этого парламентарий решил разобраться, почему поставки пальмового масла в Россию растут из года в год.

Сегодня пальмовое масло используют многие крупные транснациональные и отечественные производители продуктов питания, например, Mondelez International Inc. («Альпен Гольд», «Орео», «Милка») и Nestl SA. Оно содержится в печенье, шоколаде, других кондитерских изделиях, в молочных продуктах и полуфабрикатах, соусах и приправах, в косметике и средствах ухода.

Существует расхожее мнение, что пальмовое масло — это вредно. А используют его исключительно для удешевления производства продуктов, и тем самым зарабатывают на здоровье потребителей.

«Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств правительства и комитетов Госдумы выработать решения. Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию. Свое слово должны сказать эксперты», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Вредно или нет?

«Защищаться нужно от вредных продуктов. И от фальсификации. Пищевое пальмовое масло вредным не является. Использование доброкачественного пальмового масла не является преступлением. Преступлением является фальсификация, когда пишут, что продукция из сливочного масла, а оно из другого», — прокомментировала Sibnet.ru директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда.

Вред пальмового масла, о котором нередко говорят, научно не доказан. Опасные глицидиловые эфиры выделяются, если нагреть любое растительное масло выше 200 градусов. В этом плане пальмовое ничем не отличается от собратьев, уточнила собеседница.

«Ни заместить импорт пальмового масла, ни заменить его животным мы не можем. Пальмовое масло служит корпусом для любого маргарина и кондитерского жира», — защищала продукт исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Она подчеркнула, что из пальмового масла сделали страшилку только в последнее десятилетие: «На нем и на кокосовом масле жила вся советская пищевая промышленность, и ни о каком вреде для здоровья никто не упоминал».

А какая альтернатива?

Более того, нельзя говорить, что продукты на пальмовом масле дешевле в производстве, чем на сливочном, так как производители зависят от технологий.

«Если в хлебобулочных изделиях пальмовое масло можно заменить подсолнечным или жирами животного происхождения, то в кондитерском цехе такая замена невозможна. Пальмовое масло за счет высокого содержания антиоксидантов обеспечивает более длительные сроки хранения продукции, которую иначе было бы просто невозможно доставить до магазинов в свежем виде», — пояснила Нестерова.

Производители зависят и от цены. А она очень изменилась. Пальмовое масло делают из африканской масличной пальмы, производства сосредоточены в Малайзии и Индонезии. Пандемия коронавируса привела к сокращению официального производства в этих странах, в то же время основные потребители — Китай и Индия — покупают все больше и больше сырья.

В результате запасы пальмового масла в странах-производителях упали до многолетнего минимума, а стоимость взлетела до десятилетнего максимума. Стимул получил рынок кустарной продукции, но большим производителям продуктов он бесполезен.

Нечестная конкуренция?

«Любые искусственные запреты этого сырья приведут к падению конкурентоспособности отечественного производства и рискам возвращения пищевой промышленности на два шага назад, к вредным ингредиентам с повышенным содержанием трансизомеров (трансжиры)», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба производителя кондитерских жиров «ЭФКО».

По данным компании, именно благодаря пальмовому маслу и технологическим возможностям его использования, России еще в 2018 году удалось уйти от гидрогенизации (процесса отверждения) жиров и ввести самые жесткие в мире требования по содержанию трансжиров в продуктах питания.

Глава Масложирового союза Михаил Мальцев уверен, что агрессивно-отрицательный образ пальмового масла – результат недобросовестной конкуренции в интересах европейских производителей готовой продукции. Потому что если российским пищевикам ограничат закупку пальмового масла, как сырья для готовой продукции, то вырастут цены, и это будет выгодно для готовых завозных продуктов.

«Пусть в России будет введено нормирование содержания глицидиловых эфиров для всех видов растительных масел, поскольку это в значительной степени касается отечественных растительных масел, а не только пальмового, и пусть отечественный бизнес готовится к новым правилам», – предлагал ранее Мальцев.

#Продукты Магазинное молоко: какое настоящее?

Но есть и другие мнения. Руководитель агрономической службы ГК «Шанс» Илья Добренко считает, что сокращение ввоза пальмового продукта в Россию даст толчок развитию отечественного сельского хозяйства.

«В первую очередь, начнет развиваться отрасль животноводства. Ужесточение ввоза пальмового масла приведет к тому, что рынок будет иметь потребность в молоке, в состав которого сейчас входит пальмовое масло как основной продукт. На сегодня 85% всей молочной продукции состоит из пальмового масла», — сказал Sibnet.ru Добренко.

По его мнению, пальмовое масло будет заменено животными и растительными жирами, произведенными в России, что окажется дешевле. Например, по словам Добренко, в производстве кондитерских изделий можно использовать подсолнечное масло, рапсовое масло, соевое и другие.