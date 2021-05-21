Тридцатиградусную жару пообещали Новосибирску

Синоптики пообещали Новосибирску потепление, уже в предстоящие выходные столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки.

«Ждем потепление, в ночь (на субботу) еще сохранится холодная воздушная масса, далее уже потеплеет до 30 градусов, а по западу области и выше», – рассказал Sibnet.ru в пятницу и. о. начальника отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.

По словам синоптика, в ночь на субботу в Новосибирске еще будет 4-6 градусов выше нуля, местами до 1 градуса ниже нуля. Днем потеплеет до 17-19 градусов.

В ночь на воскресенье будет уже 9-11 градусов, днем – до 28-30 градусов жары. Понедельник ожидается чуть прохладнее из-за дождей: ночью 14-16, днем – 23-25 градусов.

«Завтра мы ждем в городе небольшие кратковременные дожди с грозами. В ночь на воскресенье также местами осадки, днем преимущественно без осадков», – уточнил собеседник.

В понедельник ночь ожидается ясной, а день дождливым. В ближайшее время похолодания в прогнозе больше нет, добавил синоптик.