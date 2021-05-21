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Организаторы Евровидения опубликовали порядок выступлений стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/manizha

Певица Манижа от России выступит на финале Евровидения в Роттердаме пятая, всего в песенном конкурсе будут соревноваться 26 стран.

Порядок проведения гранд-финала опубликован на официальном сайте Евровидения-2021. Манижа выступит в самом начале шоу под номером пять. Перед ней споют представители Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. В последней пятерке выступающих — Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция, Сан-Марино.

Фото: © Eurovision Song Contest

Манижа на Евровидении исполнит песню «Русская женщина». Она уже представила свой номер на первом полуфинале и получила большой отклик от зрителей — видео ее выступления на официальном YouTube-канале Евровидения собрало больше всего просмотров.

По прогнозам букмекеров, Манижа не войдет в десятку лучших исполнителей. Ей прогнозируют 11 место, а шанс на победу всего 1%. В тройке лидеров, по оценке букмекеров, Италия, Франция и Мальта.

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