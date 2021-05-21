Организаторы Евровидения опубликовали порядок выступлений стран

Певица Манижа от России выступит на финале Евровидения в
Роттердаме пятая, всего в песенном конкурсе будут соревноваться 26 стран.
Порядок проведения гранд-финала опубликован на официальном
сайте Евровидения-2021. Манижа выступит в самом начале шоу под номером пять.
Перед ней споют представители Кипра, Албании, Израиля и Бельгии. В последней
пятерке выступающих — Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция, Сан-Марино.
Манижа на Евровидении исполнит песню «Русская женщина». Она
уже представила свой номер на первом полуфинале и получила большой отклик от
зрителей — видео ее выступления на официальном YouTube-канале Евровидения собрало
больше всего просмотров.
По прогнозам букмекеров, Манижа не войдет в десятку лучших
исполнителей. Ей прогнозируют 11 место, а шанс на победу всего 1%. В тройке
лидеров, по оценке букмекеров, Италия, Франция и Мальта.