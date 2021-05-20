Организаторы раскрыли стоимость фестиваля «Ново-Сибирский транзит»

Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» стартовал в Новосибирске, стоимость его проведения составила около 17 миллионов рублей, сообщила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

«Правительство (области) дало примерно 7,5 миллионов рублей. Фонды… Общее где-то около 17 миллионов рублей», —сказала Ярославцева.

По ее словам, деньги на этот фестиваль также дали Союз театральных деятелей и Фонд Михаила Прохорова.

Министр отметила, что средства нужны на то, чтобы организовать приезд артистов из других театров, их размещение в гостиницах, организацию мастер-классов, работу жюри и другие расходы.

На фестивале покажут 16 лучших спектаклей театров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Итоговая афиша фестиваля была сформирована экспертным советом фестиваля, отсмотревшим более 140 заявок, и представляется сбалансированной и крайне интересной: якутский эпос соседствует здесь с немецкоязычной драматургией, фэнтези – с киносценарием, русская классика – с пьесами современных авторов.