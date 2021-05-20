СК возбудил дело о хищении 1,5 млрд при строительстве БАМа

Восточно-Сибирский Следственный комитет на транспорте расследует уголовное дело о хищении 1,5 миллиарда рублей при строительстве перегонов БАМа. Главный фигурант — бывший начальник ДРКС (дирекции капитального ремонта и строительства) Иркутск-ВСЖД ОАО «РЖД».

По версии следствия, 43-летний обвиняемый в должности начальника ДРКС подписал акты приемки выполненных работ по реконструкции и строительству железнодорожных перегонов. На самом деле эти работы не были сделаны в полном объеме и в указанный срок. Сумма ущерба составила почти 1,5 миллиарда рублей.

Мужчину обвинили в хищении денежных средств в особо крупном размере. Кроме того, ему инкриминируют совершение преступлений по статье 292 УК РФ (служебный подлог) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.